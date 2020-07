Coronavirus: Piemonte, 13 contagi 5 morti e 179 guariti

Cresce di 179 il numero dei guariti dal Coronavirus in Piemonte, di 5 quello dei decessi e di 13 quello dei casi positivi. Sono i dati del bollettino dell'Unità di crisi della Regione. Invariato, rispetto a ieri, il numero dei ricoverati in terapia intensiva: 11; negli altri reparti sono 248 (-12). Le persone in isolamento domiciliare sono 1040. I tamponi diagnostici finora processati sono 422.647, di cui 232.007 risultati negativi.