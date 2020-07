PALAZZO CIVICO

Una Torino più piccola (ma più dinamica)

Nella versione preliminare del nuovo piano regolatore si riduce il numero di residenti, ma aumentano i cosiddetti "fluttuanti": turisti, pendolari, studenti fuori sede. Un segno di come la one company town si sia trasformata negli ultimi vent'anni

Una Torino più piccola, certo, ma anche più dinamica, flessibile e moderna. È questa la fotografia scattata dal nuovo piano regolatore di cui è stata approvata la proposta tecnica preliminare e che la sindaca Chiara Appendino auspica di riuscire ad approvare in via definitiva entro la fine del mandato. “Un atto strategico per il futuro della nostra città e della sua area metropolitana” l’ha definito la prima cittadina dopo il via libera ottenuto in giunta.

La revisione del piano regolatore prevede, fra le altre cose, una riduzione dalle attuali 23 destinazioni urbanistiche a 13 e una previsione di residenti rivista al ribasso rispetto Prg vigente datato 1995, da 1.151.400 abitanti a 966.795. Ma ciò che dà più l’idea della trasformazione di Torino nell’ultimo quarto di secolo sono le cosiddette presenze fluttuanti che passano da una stima di 4mila a oltre 131mila. Un esercito di lavoratori e studenti fuori sede e turisti, categorie che nel secolo scorso Torino quasi non conosceva. Si stima che Torino possa avere ogni anno 300mila city users, cioè persone che ogni giorno entrano in città e usufruiscono di spazi e servizi pur vivendo altrove.

Il nuovo piano regolatore in cifre

Il nuovo piano per Appendino “non è un semplice fatto tecnico o un esercizio di stile, ma un modo per avere uno strumento flessibile, snello e dinamico per rispondere in tempi rapidi alle esigenze dei cittadini e del territorio e per permette alla città di crescere ed essere più attrattiva e in grado di gestire i grandi cambiamenti che ci sono stati e ci saranno. Da questo - ribadisce la sindaca - deriva la capacità della città di attirare investimenti e sviluppare le sue vocazioni, in particolare quella industriale e quelle crescenti di città universitaria e turistica”.

L’iter prevede, nelle prossime settimane, l’approvazione della proposta tecnica da parte del Consiglio comunale per arrivare nel 2021 al via libera al progetto preliminare a cui seguirà la Proposta tecnica del progetto definitivo e l’approvazione finale di quest’ultimo.