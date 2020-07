Meteo: pioggia nel pomeriggio

A Torino oggi, venerdì 3 luglio, cieli in prevalenza poco nuvolosi al mattino. Rapido aumento della nuvolosità con piogge e rovesci anche temporaleschi al pomeriggio, in attenuazione serale, sono previsti 25.6 mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 3542m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Est. Allerte meteo previste: pioggia. Piemonte: giornata molto instabile, con transito di rovesci e temporali localmente anche di forte intensità soprattutto in Valpadana e concentrati tra pomeriggio e sera. Asciutto e soleggiato al mattino. Locali grandinate e colpi di vento in prossimità dei temporali. Caldo che molla la presa, specie nei valori massimi che saranno in leggera diminuzione, seppur con clima ancora afoso. Drastico calo termico serale. Liguria: prima parte di giornata asciutta ma nuvolosa, poi nel pomeriggio-sera ingresso di temporali sparsi specie sui settori centrali, localmente anche forti. Clima afoso fino al pomeriggio. Moto ondoso in aumento dalla sera.