Atp Finals: Appendino, 10 proposte Masterplan

I 10 candidati per il Masterplan delle Atp Finals di Torino "danno prova del clima di fiducia che si respira intorno a questo evento, che la città ospiterà dal 2021 al 2025". A sottolinearlo, in un post su Facebook, la sindaca Chiara Appendino che parla di "progetti concreti, investimenti, pronti per rilanciare l'immagine di Torino in tutto il mondo attraverso questo evento internazionale". Appendino cita dunque le parole pronunciate due giorni fa in commissione consiliare dal direttore generale della Fit, Marco Martinasso, che ha assicurato: "Vogliamo creare l'evento più grande del tennis mondiale". "Parole - evidenzia la sindaca - che come Città di Torino facciamo nostre e che confermiamo con il grande impegno che stiamo profondendo in questo senso. Ora - conclude -, la pandemia ovviamente ha imposto degli interrogativi circa la presenza del pubblico su cui stiamo lavorando affinché possano essere il meno impattanti possibile".