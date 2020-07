Laus (Pd): "Ogr rischiano morire, spostare Covid Hospital"

"Le Ogr debbono tornare operative al più presto o la città rischia di perdere uno dei maggiori investimenti in termini di trasformazione e di rilancio conosciuti negli ultimi anni". Lo sostiene, in una nota, il senatore Pd Mauro Laus, secondo cui "la disponibilità e l'aiuto offerti dalle Ex Officine nel periodo di massima criticità della pandemia non possono essere ripagati dalle istituzioni con una condanna al fallimento". "La Regione ha il dovere di individuare soluzioni alternative per trasferire il Covid Hospital che ha occupato una intera manica del complesso e che oggi non solo impedisce la ripresa delle attività culturali e ricreative ma scoraggia le aziende legate al progetto Tech - aggiunge l'esponente dem. E' suicida l'idea di 'impacchettare' tutto in attesa di una nuova ondata di contagiati, suicida è l'idea di guardare morire le Ogr senza muovere un dito. Chiedo alle istituzioni, in primis al presidente Cirio e alla sindaca Appendino, oltre che a tutte le forze politiche, di guardarsi intorno e sfruttare la Fase 2 dell'emergenza per trovare e allestire luoghi più consoni dove collocare nel futuro il reparto anti-Covid, immobili dismessi nel recente passato, magari già con una vocazione sanitaria, soluzioni che non mancano e che possano accogliere le attrezzature con una prospettiva a lungo termine".