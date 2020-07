Rider: Glovo deve presentare documento rischi entro settembre

L'Asl di Torino, su indicazione della locale procura, ha chiesto all'azienda di food delivery Glovo di adeguarsi alle prescrizioni in termini di sicurezza sul lavoro dei rider entro settembre. Secondo quando si apprende dalla procura, Glovo non ha infatti un documento di valutazione dei rischi (dvr) per i fattorini, considerati dall'azienda come lavoratori autonomi. La procura di Torino indaga già da diversi mesi sulle condizioni di sicurezza dei ciclofattorini. Il fascicolo, per il momento senza indagati, e' stato affidato al procuratore aggiunto Vincenzo Pacileo.