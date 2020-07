Meteo: cieli poco nuvolosi per l'intera giornata

A Torino oggi, sabato 4 luglio, cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, ma nella notte sono previste precipitazioni, sono previsti 2.1 mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 4100m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente. Piemonte: tempo soleggiato, salvo residua nuvolosità al primo mattino. A seguire ampie schiarite soleggiate in estensione a tutti i settori, con solo qualche classico annuvolamento sulle vette alpine ma senza fenomeni. Clima gradevole, non afoso. Liguria: residua nuvolosità al primo mattino, poi soleggiamento via via più deciso fino a cieli sereni o poco nuvolosi. Clima gradevole, un po' di tramontana. Mare poco mosso.