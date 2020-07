Dl Rilancio:Tv Insieme, nessuna discriminazione tra emittenti

"Dal Dl Rilancio ci attendiamo il medesimo trattamento riservato a tutte le categorie produttive, senza discriminazione alcuna ma solo a sostegno della occupazione e del lavoro informativo svolto da tutte le tv locali durante l'emergenza sanitaria". Il gruppo TV Insieme, che rappresenta 24 emittenti televisive commerciali locali pari al 17,5% delle 137 Tv presenti nella graduatoria 2019 del Mise, si dice preoccupato in una nota delle "conflittualità all'interno del Governo", che stanno bloccando l'emendamento relativo all'equa divisione delle risorse a sostegno dell'emittenza privata. "L'emendamento riporta equità nel sistema e non possono essere le discussioni di palazzo a fermare la sua approvazione", sostiene il gruppo Tv Insieme, ricordano che "le graduatorie pubblicate sul sito del Ministero dello sviluppo degli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 dimostrano come la sola categoria delle Emittenti Televisive commerciali locali sia stata fortemente discriminata rispetto alle altre, con una sperequazione ingiustificata del 95% alle prime 100 ed il 5% alle altre 37. Basta leggerle per accorgersi che i due gruppi televisivi primi nelle graduatorie, hanno ricevuto ben 42 milioni 726 mila euro, pari al 16% delle risorse complessive dello stanziamento". "Questa discriminazione colpisce molte delle emittenti locali italiane - conclude il gruppo Tv Insieme -. Le associazioni di categoria invitate ai tavoli e ascoltate nelle loro dichiarazioni, mentono quando affermano che rappresentano il 99,8% del settore".