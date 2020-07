Maltempo: temporali nell'Alessandrino, danni e disagi

Cadute di rami e di alberi, allagamenti, blackout. Hanno provocato danni e disagi i temporali di ieri sera nell'Alessandrino. In poche ore sono caduti fino a 40/60 mm di pioggia, corrispondenti alla pluviometria media del mese di luglio. Nel Novese c'è stata anche una grandinata. Numerosi sono stati gli interventi dei vigili del fuoco che, fra l'altro, in un paio di casi hanno recuperato delle persone da auto rimaste bloccate in sottopassaggi allagati.