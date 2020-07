Viabilità: Ance Vco, sbloccare lavori per strade statali

"E' importante che la Pedemontana piemontese si connetta alla A26, alla SS34 del Lago Maggiore e alla Strada Statale della Valle Vigezzo per i collegamenti internazionali con la Svizzera". E' quanto afferma Mauro Piras, vicepresidente dell'Ance Vco, intervenuto nel corso di un incontro organizzato dalla Regione Piemonte in vista della messa a punto di un documento da sottoporre al governo nazionale sullo sblocco dei cantieri. Piras ha parlato delle criticità infrastrutturali nel Vco e, in particolare, dei collegamenti della Statale 34 del Lago Maggiore e della Statale 337 della Valle Vigezzo, bloccati da lavori mai conclusi. "Strade - ha detto - la cui importanza non può essere trascurata in quanto rappresentano un significativo collegamento tra Svizzera e Piemonte". "Il blocco dei lavori - ha aggiunto Piras - procura ogni giorno disagi ai frontalieri, i quali chiedono una veloce risoluzione del problema. Non manca poi la questione della viabilità: una provincia come il Vco, alla quale non mancano le risorse, non può permettersi una viabilità bloccata o interrotta. Servirebbe invece un collegamento con la Pedemontana Piemontese".