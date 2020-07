Criminalità: sei arresti in 24 ore a Torino

Sei arresti in 24 ore da parte dei carabinieri di Torino per furti e rapine. Nella notte, nel quartiere precollinare di Barriera Casale, un italiano di 41 anni è finito in manette subito dopo aver bloccato un'auto in corso Casale con una ragazza al volante: l'uomo ha rotto il finestrino mettendo le mani al collo della conducente e strappandole la borsetta. La donna è rimasta ferita lievemente. Nell'auto del rapinatore sono state trovate 2 dosi di cocaina, che sono state sequestrate. Nel quartiere Campidoglio i militari hanno arrestato un cittadino della Costa D'Avorio di 20 anni, senza fissa dimora, dopo che ha aggredito una donna per portarle via la borsa. Nel quartiere Lingotto i carabinieri hanno poi arrestato due persone di origini georgiane di 40 e 41 anni, in Italia senza fissa dimora, per furto con scasso in un appartamento. Dopo essere entrati in casa con la tecnica della chiave bulgara, hanno rubato oro, contanti e 97 euro dal salvadanaio dei figli minori che vivono nell'abitazione. In manette sono finiti anche due ricercati perche' destinatarie di un ordine di carcerazione: si tratta di un 41enne di Avigliana e un uomo di San Mauro Torinese.