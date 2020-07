Piemonte: Pd, dove sono finiti i fondi europei?

"Che fine hanno fatto i fondi europei già destinati al Piemonte? La Regione come intende attivarsi per i nuovi fondi del prossimo settennato?". A chiederlo è la direzione regionale del Pd piemontese che ha votato all'unanimità un ordine del giorno sul tema dell'utilizzo dei Fondi europei. "Ci preoccupano i numeri di cui siamo a conoscenza - spiegano i responsabili di Economia, Francesco Brizio, Europa, Michele Moravalle e Lavoro, Enzo Lavolta - in quanto sul Sul Fesr, il Piemonte ha speso finora circa 265 milioni, corrispondenti al 27% del budget a disposizione, sul Fse circa 500 milioni corrispondenti al 57% del totale del programma. Questo è il tempo di una progettazione e una programmazione di lunga durata - aggiungono - non possiamo assistere al vuoto di prospettiva che questa Giunta regionale evidenzia quotidianamente. Vogliamo dunque farci parte attiva per stimolare un confronto e una discussione fondamentali per utilizzare al meglio queste risorse indispensabili per i nostri territori".