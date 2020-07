Coronavirus: Piemonte oltre 25 mila guariti, 11 nuovi contagi

Con le 77 di oggi il numero delle persone guarite dal Coronavirus in Piemonte ha superato quota 25 mila. Sono dati del bollettino dell'Unità di crisi della Regione che riporta oggi due decessi (il totale da inizio pandemia e' di 4102) e 11 nuovi contagi, di cui 8 in pazienti asintomatici. I ricoverati in terapia intensiva sono 9 (-1 rispetto a ieri), negli altri reparti 225 (-10). Le persone in isolamento domiciliare sono 983, i tamponi diagnostici finora processati sono 427.590, di cui 234.833 risultati negativi.