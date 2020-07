Sanita: Lega, nuovo ospedale Vco non sarà ad Ornavasso

"L'ospedale di Ornavasso è tanto reale che nessuno ha mai iniziato i lavori. Al di là delle mie opinioni personali, è stata la stessa conferenza dei sindaci a dire che quello non poteva essere un luogo condiviso per realizzare un'opera tanto fondamentale". Lo afferma, in una nota, l'assessore alla Sanità della Regione Piemonte, Luigi Icardi, ribadendo con il capogruppo della Lega Alberto Preioni che "il nuovo ospedale del Vco non sarà ad Ornavasso, come erroneamente sostenuto dal deputato dem", Enrico Borghi. "Già l'11 settembre scorso ho sì confermato al Ministero l'interesse per un ospedale per il Vco - sottolinea Icardi - ma chiedendo di rimuovere il riferimento ad Ornavasso: interventi così importanti devono essere condivisi con il territorio, non calati dall'alto e dividere". "Fare annunci allarmistici contro gli interessi dei propri territori non e' fare buona politica", rincara la dose il capogruppo Preioni, ricordando che, "grazie al lungo lavoro di mediazione dell'assessore alla Sanità Icardi, abbiamo stralciato il miope progetto immaginato dalla scorsa giunta di centrosinistra". "Che quella di Ornavasso sia una idea irricevibile e superata lo sanno tutti - aggiunge - stupisce e amareggia che un deputato come Enrico Borghi faccia una velenosa propaganda diffondendo fake news che certamente non fanno bene al Vco". "La drammatica esperienza del Covid - conclude Preioni - ha dimostrato l'importanza della medicina del territorio e dei suoi presidi. Per questo motivo non si parlerà più di un ospedale unico del Vco, ma del potenziamento dell'ospedale Castelli di Verbania, del Centro ortopedico di quadrante, il Madonna del popolo di Omegna, e della creazione di un nuovo ospedale a Domodossola".