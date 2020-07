Forze ordine interrompono rave, in 400 lungo il Tanaro

Interrotto questa mattina un rave party non autorizzato in un'area boschiva di San Martino Alfieri (Asti) lungo il fiume Tanaro, in località Tanarella, una zona difficilmente raggiungibile. Polizia e carabinieri stanno svolgendo verifiche sui partecipanti, circa 400. La festa era iniziata la scorsa notte, nonostante le misure anti coronavirus, e stava andando avanti anche questa mattina. Al momento non ci sarebbero criticità: le forze di polizia stanno svolgendo controlli sui partecipanti, molti dei quali sono stati convinti ad andarsene.

L'area dove era stato organizzato il rave party non autorizzato, vicino al fiume Tanaro, nel Comune di San Martino Alfieri (Asti), si sta lentamente svuotando. Lo dice il sindaco del piccolo Comune, Andrea Gamba. "Ho saputo questa notte cosa stava accadendo - racconta - i residenti hanno visto accalcarsi persone. Non pensavamo fosse una cosa del genere". Il primo cittadino, in contatto con le forze dell'ordine e la prefettura, riferisce che non era mai accaduta una cosa simile nel suo Comune. "E' un fatto grave per il periodo: organizzare raduni appena terminata l'emergenza sanitaria è scandaloso" afferma. "Mi sono raccomandato - prosegue - che il deflusso delle persone avvenga lungo la statale, non nel centro abitato, siamo un piccolo borgo". Non giudica queste persone il sindaco Gamba, "ma ho a cuore il decoro del paese e l'ordine. Chi pagherà le spese di bonifica? C'è immondizia ovunque, non è corretto che la mia comunità si debba sobbarcarsi di questi costi". Dalla scorsa notte sono alcune centinaia le persone identificate da polizia e carabinieri, nessuno, al momento, è stato deferito.