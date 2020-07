Tav: questore Torino "fatto grave, in corso accertamenti"

L'agguato alla colonna degli automezzi della polizia diretti al cantiere della Tav, in Valle di Susa, con chiodi a tre punte nella galleria Cels dell'autostrada A32, è un "fatto grave". Lo afferma il questore di Torino, Giuseppe De Matteis. "Sono in corso accertamenti della Digos - aggiunge il questore - per individuare i responsabili e assicurarli alla giustizia".