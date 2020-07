Tav: Montaruli (FdI), agguato inaudito, subito commissario

"E' di una violenza inaudita l'agguato della scorsa notte contro una colonna di mezzi del Reparto Mobile della polizia di Stato diretta al cantiere della Tav di Chiomonte, in Valle di Susa. Agli agenti costretti a subire continuamente attacchi a fronte di istituzioni troppo deboli va tutta la nostra solidarietà". Così, in una nota, la parlamentare di Fratelli d'Italia, Augusta Montaruli. "Bisogna accelerare l'opera per liberare la Val di Susa dalle frange estreme e garantire le forze dell'ordine, affinché il loro lavoro non sia vano", aggiunge chiedendo la "nomina urgente dei commissari per le grandi opere, Tav compresa".