Tav: Maccanti (Lega), il governo esca dall'ambiguità

"Piena solidarietà alle nostre forze dell'ordine. Ci auguriamo che i responsabili di questo atto gravissimo vengano individuati e puniti al più presto". Lo afferma in un nota Elena Maccanti, deputata torinese e capogruppo della Lega in commissione Trasporti alla Camera, commentando l'agguato della scorsa notte alla colonna di mezzi di trasporto diretti al cantiere della Tav. "Ora però occorre subito una risposta ferma e decisa anche dalla politica - aggiunge l'esponente del Carroccio -. Il governo deve uscire dall'ambiguità, condannare con fermezza quanto accaduto e nominare subito il commissario per la realizzazione della Tav, come la Lega chiede da gennaio scorso, per procedere senza più incertezze".