Meteo: cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi

A Torino oggi, lunedì 6 luglio, cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 32°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 4720m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Allerte meteo previste: afa. Piemonte: giornata di Sole sul Nordovest italiano, con clima peraltro molto caldo in Valpadana. Cieli sereni o poco nuvolosi salvo qualche annuvolamento pomeridiano sulle Alpi, specie tra Val d'Aosta e alto Piemonte con possibili isolati fenomeni lungo i crinali. Venti di brezza in Liguria, dove il mare sarà poco mosso e le temperature più contenute, sui 28°C. In pianura piemontese valori fino a 33-34°C. Venti in rinforzo da Nord la sera.