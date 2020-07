Case popolari Torino, sono 108 le occupazioni abusive

Sono 108 gli alloggi Atc di edilizia popolare occupati abusivamente a Torino, piu' altri 9 nell'area metropolitana. A illustrare i dati in Consiglio comunale, in risposta a una interpellanza del capogruppo dei Moderati Silvio Magliano, l'assessora al Welfare Sonia Schellino. "Al momento - ha spiegato Schellino - a Torino ci sono 958 alloggi Atc sfitti. Di questi 64 sono disponibili per le assegnazioni, 431 sono in attesa di manutenzioni, 115 in lavorazione o appena consegnati alle imprese per lavori di manutenzione, 65 disdettati di recente, 283 non attualmente disponibili". L'assessora ha ricordato che "le assegnazioni nell'anno corrente sono inferiori a quelle degli anni precedenti. Nel 2019 sono stati assegnati 339 alloggi, nei primi mesi del 2020 sono solo 48 ma Atc ha manifestato la volontà di accelerare per consentire che entro fine anno il divario sia meno ampio e ha anche chiesto alla Regione l'autorizzazione ad usare 4 milioni di economie per un piano straordinario di lavorazioni su alloggi sfitti per mettere a disposizione entro fine anno almeno 350 appartamenti". Per Magliano si tratta di "numeri impietosi. Il tema dell'abitare è strategico, Atc è in ritardo e vigilerò perché vengano mantenuti gli impegni presi".