Sanità: Icardi, Regione potenzia servizi territoriali

"Il potenziamento dei servizi territoriali e' la chiave dell'efficientamento sanitario". Lo ha detto l'assessore alla Sanità della Regione Piemonte Luigi Genesio Icardi, questa mattina a Nizza Monferrato (Asti) in visita al cantiere della nuova sede della Croce Verde. "Dietro tutto questo c'è un grande lavoro, che la Regione appoggerà potenziando i servizi di base e di 118", ha aggiunto. L'apertura della nuova struttura, prevista a ottobre "ci permetterà di festeggiare così i 110 anni della nostra associazione", ha affermato il presidente della Croce Verde locale Piero Bottero. Il cantiere sorge su un terreno di circa 7mila metri quadrati, dei quali mille destinati a pista di atterraggio dell'elisoccorso e sui restanti vengono realizzate due strutture: una per il ricovero dei mezzi e un'altra per la sede operativa. "Ho visto nascere questo progetto - ha affermato l'assessore ai Trasporti della Regione Piemonte, Marco Gabusi - è una bella realtà, che dopo questi mesi di Covid19 dobbiamo potenziare". La Croce verde di Nizza Monferrato conta oltre 170 persone, dei quali 11 dipendenti, 160 volontari e 17 mezzi.