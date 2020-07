POLITICA & PROPAGANDA

Bibbiano non è in Piemonte, smontata la propaganda Lega

Sono in progressiva riduzione i casi di allontanamento e mai avvengono per questioni economiche. I dati emersi dall'indagine conoscitiva nella Commissione Sanità di Palazzo Lascaris. Canalis (Pd): "La proposta del centrodestra è inutile e controproducente"

Bibbiano non è in Piemonte. Sono sempre meno le dichiarazioni di stato di adottabilità per i minori utilizzate dal Tribunale, quelle cioè che rompono i legami tra il minore e la sua famiglia d’origine. Nel 2009 erano 101, nel 2013 sono stati 79 e nel 2017 si è scesi a 56. Un trend abbastanza chiaro che pare spazzare via la propaganda del centrodestra, tradotta dall'assessore al Welfare Chiara Caucino nel disegno di legge Allontanamento Zero.

A fornire questi dati è stata Joëlle Long, dell’Università di Torino durante la commissione Sanità presieduta dal vicepresidente Andrea Cane, nell’ambito dell’indagine conoscitiva sul sistema regionale di segnalazione e presa in carico dei casi di abuso e maltrattamento sui minori, di allontanamento dai nuclei famigliari di appartenenza e della collocazione in comunità o affido.

“In rapporto agli abitanti, il Piemonte si colloca al secondo posto, dopo la Liguria, per quanto riguarda gli affidi famigliari di minori e al quinto, dopo il Molise, la Liguria e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, per quanto riguarda l’accoglienza in strutture” ha dichiarato Paola Ricchiardi, docente di Pedagogia sperimentale dell’Università di Torino. Oltre a Ricchiardi nell’audizione di questa mattina, l’ultima riguardante l’indagine conoscitiva, sono intervenute – sempre in rappresentanza dell’ateneo subalpino – le docenti di Pedagogia sperimentale Emanuela Torre, di Servizio sociale e famiglia Marilena Dellavalle e appunto di Istituzioni di diritto privato e famiglia Long. Tutte hanno sottolineato - con sfumature diverse - la necessità che la Regione investa maggiormente nei servizi sociali, nella neuropsichiatria e nella psicologia infantile per arginare il turnover degli operatori, assottigliare le liste d’attesa e realizzare interventi maggiormente efficaci per i minori e per le loro famiglie d’origine.

Riferendosi ai dati di una ricerca svolta a livello nazionale dall’Università nel corso di ventiquattro anni su 408 minori che sono stati o che sono in affido famigliare, Torre ha sottolineato che “i motivi che hanno portato all’allontanamento dalle famiglie d’origine è rappresentato nel 37% dei casi da dipendenza o disagio psicologico dei genitori, nel 20% dall’incapacità genitoriale e nel 13% da maltrattamenti. In nessun caso si è mai allontanato un figlio dai propri genitori per motivi esclusivamente economici”.Dellavalle, infine, ha osservato come “l’attuale normativa in materia di minori, che contempera il diritto del bambino a vivere in famiglia con il diritto a essere protetto nel suo sviluppo armonioso, solleciti a favorire la partecipazione attiva della famiglia d’origine ove ci sia la disponibilità a collaborare e a riconoscere la difficoltà dei propri figli”.

“L’audizione di oggi e quella di lunedì scorso, in cui abbiamo ascoltato il presidente del Tribunale dei Minori Stefano Scovazzo e la procuratrice Emma Avezzù, hanno fornito dati e analisi giuridiche che di fatto smontano le basi culturali della legge Allontanamento Zero” afferma la consigliera Pd Monica Canalis. La norma è bloccata in attesa del parere del Cal – il Consiglio delle autonomie locali – che ha chiesto l’istituzione di un tavolo di confronto. E in attesa che si sbloccasse l’iter della legge, è andata avanti l’indagine conoscitiva per la quale ora Canalis chiede una relazione finale unica condivisa da maggioranza e opposizioni. “L’indagine ha dimostrato che in Piemonte non sono avvenuti allontanamenti per motivi non previsti dalla legge, che non ci sono stati allontanamenti per vicissitudini economiche del nucleo familiare”. Motivo in più per cui “a queste famiglie non servono aiuti economici, come prevedrebbe la nuova legge regionale, che anzi talvolta potrebbero essere addirittura controproducenti quando tra i genitori ci sono casi di dipendenze o disagio psichico”.