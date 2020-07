PALAZZO LASCARIS

Autonomia, forse è la volta buona

Strada spianata al varo della Commissione speciale per dare più poteri alla Regione. Gallo (Pd): "Restiamo contrari, ma se la Lega vuole piantare la sua bandierina non lo impediremo"

“E lasciamogliela piantare ‘sta bandierina”. Il Pd non sventola quella bianca perché più che una resa pare un accordo. E così, mettendo nel cassetto l’ostruzionismo e smobilitando le barricate, potrebbe consentire alla maggioranza e soprattutto alla Lega già oggi di festeggiare la tanto agognata nascita della commissione per l'Autonomia.

Il clima tra maggioranza e opposizione, negli ultimi giorni, un po’ è cambiato e l’inserimento nell’ordine del giorno della seduta odierna del Consiglio regionale il varo della commissione, giusto un anno dopo il suo annuncio da parte della Lega, sta a dimostrarlo. Se mancherà il tempo e non si riuscirà a battezzarla oggi, il rinvio a martedì prossimo sarà soltanto di natura tecnica.

La politica registra il via libera del Pd che pur rimarcando, come fa il capogruppo Raffaele Gallo, la “contrarietà ad una commissione permanente su un tema cui sarebbe stata più opportuna e confacente una commissione speciale, come avevamo proposto noi”, sotterra l’ascia di guerra e consente all’azionista di maggioranza della coalizione di sventolare quel vessillo autonomista costretto da un anno in un cassetto. Un tempo lunghissimo che aveva ormai fatto salire il nervosismo a livelli di guardia in quella parte della Lega, in particolare quella novarese, che mostrava altrettanta irritazione di fronte a mosse del vertice del gruppo che non avevano certo facilitato il varo della commissione. E anche questo ha contribuito a sbloccare la situazione,

Un quadro che, al contrario di quanto capita nel Pd, non muta agli occhi di una parte della minoranza, quella rappresentata da Luv, il cui capogruppo Marco Grimaldi ribadisce che “per noi non cambia assolutamente nulla. Se il Pd e i Cinquestelle gliela vogliono far passarà, la commissione passerà. Se resto da solo a fare opposizione, l’unico a presentare emendamenti, l’unico a parlare e non posso farlo certo per sei sette ore, alla fine poi si vota”. E si voterà quella che Grimaldi continua a sostenere sia “una commissione inutile, con tutti gli squilibrii istituzionale che provocherà visto che esiste già la prima commissione che si occupa di enti locali e affari istituzionali. La verità è che si crea un organismo permanente per concretizzare promesse elettorali della Lega e per distribuire poteri tra i suoi consiglieri”.

Effettivamente quel posto di presidente della futura commissione è già attribuito da tempo a Riccardo Lanzo, a completamento di quel non facile esercizio di pesi e contrappesi territoriali (e non solo) all’interno del gruppo leghista che se non oggi, tra una settimana, potrà finalmente festeggiare l’approdo dopo essersi incagliati più volte nelle secche.

“Noi siamo e restiamo contrari a una commissione permanente, però la maggioranza ha voluto farla così e se la facciano così”, diceva ieri sera allo Spiffero con una rassegnazione per nulla faticosa o sofferta il capogruppo del Pd. “Noi abbiamo già dimostrato che questo organismo non serve: le delibera della giunta sull’autonomia approvata a dicembre è stata approvata in prima commissione e sempre in prima commissione avevamo fatto la delibera sull’autonomia nella precedente legislatura, quindi che bisogno c’era di farne un’altra se non per piantare una bandierina?”.

Il Pd non reggerà l’asta, ma neppure farà qualcosa per impedire alla Lega di portare a casa quel che aspetta da un anno. Se il giudizio non è cambiato, a cambiare con quel “ritorno alla normalità nei lavori dell’aula” dopo una serie di forzature come quella sulla legge sul gioco e quella sulla caccia è l’atteggiamento dei dem e degli stessi Cinquestelle. A Grimaldi il ruolo di ultimo giapponese in una guerra ormai finita.