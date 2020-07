Piemonte: Pd; opere pubbliche, nuovi criteri per contributi

Una mozione del capogruppo Pd in Regione Raffaele Gallo, con il consigliere Alberto Avetta, responsabile Enti Locali del partito, chiede nuovi criteri per l'assegnazione dei contributi per le opere pubbliche. Perché' il precedente bando, affermano i due esponenti Dem, "ha penalizzato Torino, Vercelli, Biella Novara e Vco". "Chiediamo alla Giunta - dicono Gallo e Avetta - di identificare nuovi criteri di assegnazione per eventuali nuovi contributi, tali da permettere un riequilibrio tra le province, o comunque che consentano di correggere la sperequazione generata dai precedenti criteri. La Legge regionale 18/84 - spiegano - concede contributi ai Comuni per opere stradali, municipali, cimiteriali e di illuminazione pubblica, destinandovi nel maggio di quest'anno 13 milioni e 200 mila euro. Ma i Comuni hanno potuto conoscere ufficialmente i criteri solo 12 giorni dopo la scadenza del bando, e l'esito della graduatoria presenta un significativo squilibrio nella ripartizione dei fondi tra le diverse province". "Chiediamo - rimarcano - di definire nuovi criteri cosi' da consentire un riequilibrio, e di pubblicarli a tempo debito sul Bollettino Ufficiale della Regione".