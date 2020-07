Fase 3: Piemonte, 40 mln di euro per attrarre turisti

Parte l'offensiva del Piemonte per attrarre i turisti durante l'estate: in campo 40 milioni di euro, risorse tutte regionali e in piccola parte europee. Punti di forza una campagna nazionale che pone al centro la singolarità della regione e mette l'accento sulla bellezza, la libertà, il gusto e la spiritualità, ma anche il voucher che permette a chi passerà tre notti in Piemonte di pagarne una sola grazie a un programma sviluppato con i consorzi. L'obiettivo è attrarre turisti del Centro e Nord Italia, ma anche dall'Europa- I primi due voucher, che non sono acquistabili sulle piattaforme, sono stati acquistati da un turista di Varese e da uno di Genova. "Dall'autunno siamo certi che riprenderanno i viaggi, torneranno gli stranieri da lontano. L'emergenza è l'estate, vogliamo fare in modo che le strutture turistico-ricettive possano lavorare e superare questi mesi difficili", ha spiegato il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio. "In montagna abbiamo già visto risultati, così come ai laghi. È importante la comunicazione, far sapere che qui si sta bene e non ci sono malati. I dati sono molto confortanti", ha detto il vicepresidente Fabio Carosso. "Utilizziamo immagini evocative per richiamare i turisti che speriamo vengano a passare le vacanze in Piemonte: a loro offriamo percorsi spirituali, enogastronomia, arte, cultura, patrimoni dell'Unesco", ha sottolineato l'assessore regionale alla Cultura e al Turismo Annamaria Poggio. "Abbiamo lavorato per mesi - ha spiegato Luisa Piazza, direttore generale di VisitPiemonte, - per realizzare qualcosa che ci potesse dare una visibilità di alto livello. Abbiamo effettuato un sondaggio che ha fatto emergere che un italiano su 4 è interessato al Piemonte. Al primo posto ci sono Torino, la Val di Susa, Bardonecchia e Sestriere, poi le Langhe, Valli del Roero, cuneese".