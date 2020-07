Fase 3: artigianato, precipitano occupazione e investimenti

Le imprese artigiane del Piemonte sono in grande difficoltà. Il saldo dell'andamento occupazionale precipita dal 9,02% a -31,87%; le previsioni di assunzione di apprendisti registrano un saldo negativo del 42,7%. Aumenta dal 30,15% al 76,66%.la percentuale di imprese che non prevedono investimenti. Emerge dalla seconda indagine trimestrale congiunturale del 2020 realizzata da Confartigianato Imprese Piemonte, caratterizzata dalle fortissime preoccupazioni dovute all'emergenza Coronavirus che ha causato l'arresto di quasi tutta le attività economiche per due mesi e mezzo e che continua a suscitare gravi incertezze. Le stime di regolarità negli incassi scendono dal 68,28% al 44,97%; le ipotesi di ritardi crescono dal 20,34% al 54,46%. "Sono indispensabili misure per semplificare la burocrazia, agevolare l'accesso al credito, ridurre la pressione fiscale. Gli artigiani possono superare anche questa tempesta, ma occorre che le Istituzioni facciano la loro parte a favore delle piccole imprese", sottolinea Giorgio Felici, presidente di Confartigianato Piemonte.