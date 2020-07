SALA ROSSA

Forza Appendino

Per la seconda volta pochi giorni il partito del Cav. corre in soccorso della maggioranza grillina. Dopo la mozione sul Regio quella sulla dismissione delle Farmacie Comunali. Carretta (Pd): "La sindaca ha un nuovo alleato"

Forza Italia o Forza Appendino? La provocazione arriva dal Pd dopo che, anche sulla delibera propedeutica alla cessione di quote di Farmacie Comunali e Trm, l’azienda che gestisce l’inceneritore, gli azzurri hanno deciso di correre in soccorso della sindaca pentastellata. Anzi l’azzurro, al singolare, perché l’unico esponente del partito di Berlusconi in Sala Rossa è Osvaldo Napoli. “A Torino e in Città Metropolitana, Chiara Appendino e la sua maggioranza possono contare su un nuovo e fedele alleato: Forza Italia” è l’affondo via social del segretario Pd Mimmo Carretta. La delibera in questione consentirà alla prima cittadina di cedere le quote di minoranza di due società un tempo pubbliche su cui proprio il Pd ha rinunciato a esercitare il controllo quando l’allora sindaco Piero Fassino cedette le quote di maggioranza per questioni di bilancio, mantenendo una presenza di bandiera più che di sostanza. Ma al di là del merito è in talune dinamiche consiliari che Napoli sembra aver intrapreso una strategia che lo differenzia dal resto dell’opposizione. Già due settimane fa, Forza Italia evitò ad Appendino di finire sotto sulla mozione del Pd contro il commissariamento del Teatro Regio.

“Dopo aver portato a casa il commissariamento del Regio – attacca Carretta – la simpatica compagine, Forza Italia e 5 Stelle, ha votato per la dismissione totale delle Farmacie. Gongola Appendino, sempre indaffarata a barattare Torino in cambio di un nuovo e più redditizio lavoro romano. Silenti i consiglieri 5 Stelle, rassegnati e soddisfatti”.

Decisa la replica di Napoli: “Vorrei rassicurare Carretta che nessuno, e men che meno il sottoscritto, ha intenzione di sottrarre al Pd lo scettro di principe dell’inciucio, come può vedere a occhio nudo guardando dentro i palazzi della politica romana. Quanto al mio voto favorevole sulle due delibere presentate dalla maggioranza in Consiglio comunale, non c’è alcun arcano. La situazione penalizzante del Regio di Torino nasce dalla giunta di centrosinistra guidata dal Pd per proseguire con la giunta attuale: il Regio è stato lasciato dalla precedente gestione con un passivo di oltre 2,5 milioni e un debito complessivo di oltre 30 milioni. Carretta sa che con la gestione commissariale possono arrivare sino a 10 milioni di contributi da parte dello Stato? Per quanto riguarda la mia personale posizione politica, fin dal primo giorno della nuova consigliatura ho chiarito che Forza Italia avrebbe fatto un’opposizione ferma e limpida, un’opposizione intelligente, sulle cose e sui problemi e mai pregiudiziale”.