Sanremo, vacanze tra relax e sicurezza

Con l’arrivo dell’estate è tornata anche la voglia di ferie. Quest’anno le destinazioni più ricercate sono quelle vicino a casa, capaci di garantire vacanze sicure senza dimenticare relax e divertimento. Tra i tanti gioielli del Bel Paese che rispondono ai requisiti richiesti, vi consigliamo Sanremo. La bella cittadina ligure, nota in tutto il mondo per i fiori e il Festival della canzone italiana, offre esperienze soggiorno a 360° da vivere all’aria aperta insieme a tutta la famiglia.

Già meta del turismo d’élite nel Ottocento e da più di mezzo secolo capitale del turismo balneare del Nord Italia, Sanremo negli ultimi anni è salita alla ribalta per il Parco Costiero della Riviera dei Fiori e la sua pista ciclopedonale. Sorta nel 2009 sul vecchio tracciato ferroviario, l’area si estende per ventiquattro chilometri attraversando, oltre che Sanremo, i comuni di Ospedaletti, Taggia, Riva Ligure, Cipressa, Costarainera, Santo Stefano e San Lorenzo. Qui adulti e bambini amano andare in bicicletta, correre o semplicemente passeggiare immersi tra la brezza marina e la flora mediterranea. Lungo il percorso si incontro tanti punti ristoro nonché negozi di noleggio bici, tandem, risciò, pattini e molto altro. Vanto locale tanto da essere stata annoverata tra le più belle d’Europa, la ciclabile saprà regalare momenti a contatto con la natura e pieni di svago senza lasciare il passo al bisogno di sicurezza, intimità e libertà.

Lo stesso vale per l’entroterra. In pochi minuti di macchina dalla costa si raggiungono le suggestive vallate che si stagliano alle spalle di Sanremo. Tra paesaggi mozzafiato e un’infinita varietà di piante e fiori, grandi e piccini potranno condividere entusiasmanti giornate su ampi spazi verdi. Attrazione amatissima dalle famiglie è il prato di San Romolo, il luogo perfetto per picnic con prodotti del territorio e pisolini sotto alberi secolari. Gli escursionisti più provetti, invece, potranno avventurarsi fin sul crinale delle Alpi liguri, quindi su gli oltre 2 mila metri del Monte Saccarello.

E se non c’è montagna che abbraccia Sanremo che non garantisca tuffi nel verde, distanziamento fisico e tranquillità, lo stesso vale per quei percorsi bike che si snodano tra l’entroterra e il centro città, attrattiva di nicchia che negli ultimi anni sta prendendo sempre più piede.

A completare il pacchetto vacanze outdoor offerto da questa perla della Riviera dei Fiori, sono poi le partite di golf all’ombra degli ulivi di San Giacomo o le corse con i cavalli sul campo di ippica, frequentato anche dall’affascinante principessa di Monaco Charlotte Casiraghi. E poi le gite in barca a vela, in canoa, i pomeriggi ad ammirare i delfini del Santuario dei Cetacei.

Del resto “Sanremo è Sanremo”, lo diceva anche Pippo Baudo. Una città bella, accogliente e soprattutto sicura. Nel rispetto delle norme emanate dal nostro Paese, gli operatori del comparto turistico hanno adottato nuovi modelli di lavoro a tutela dei clienti e dei loro stessi collaboratori.

Le misure di prevenzione sono così diventate un’opportunità per offrire formule di vacanza inedite ma non per questo meno entusiasmanti. A testimoniarlo è anche la campagna promozionale ideata dalla rete di imprese Sanremo On, un’iniziativa dal valore di 70 mila euro destinata a riscrivere l’immagine della vacanza in famiglia.

Per saperne di più, vi invitiamo a seguire profili social di Sanremo On e a prenotare la vostra estate a Sanremo: non vi deludera!