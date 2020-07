Autonomia, il Piemonte istituisce la Commissione permanente

Il Piemonte istituisce la Commissione permanente Autonomia, per trattare i provvedimenti appunto relativi ad Autonomia differenziata, affari istituzionali, federalismo ed Enti locali. Con il voto a maggioranza dell'Assemblea, ai sensi del capo decimo dello Statuto (necessario per modificare il regolamento interno) è stata approvata nel pomeriggio del 7 luglio la proposta di deliberazione, primo firmatario il presidente del Consiglio Stefano Allasia.Con l'approvazione di emendamenti presentati da Riccardo Lanzo (Lega) tra le competenze è stata inserita pure la Comunità di lavoro Regio insubrica e frontalierato."Sono fiero del risultato raggiunto, la costituzione della Commissione Autonomia è un traguardo storico per il Piemonte - ha dichiarato Allasia -. Ringrazio tutta l'assemblea legislativa, la maggioranza ma anche le minoranze per il senso di responsabilità dimostrato. La nostra regione si appresta ad affrontare una sfida di maturità e serietà: il percorso non sarà semplice, ma sono certo che servirà a garantire migliori condizioni di efficienza e benessere a tutti i piemontesi, nel segno del principio di sussidiarietà".

Nello specifico, la Commissione si occuperà dell'analisi e del monitoraggio del percorso di riconoscimento di particolari forme di Autonomia di cui all'articolo 116 della Costituzione e della valutazione delle ricadute gestionali delle funzioni nelle materie oggetto di Autonomia differenziata. Avrà otto componenti.Nel dibattito che ha preceduto la votazione,Marco Grimaldi (Luv) si è detto contrario a istituire la Commissione Autonomia, ritenendola "inutile e dannosa; la Giunta dimostra di non gestire i poteri ordinari e ne chiede di straordinari". Secondo Raffaele Gallo (Pd) "la scelta migliore sarebbe stata una Commissione non permanente", mentre per Carlo Riva Vercellotti (Fi) "questa Commissione deve diventare fondamentale anche nei rapporti con le autonomie locali e in generale con i Comuni, grandi e piccoli". A parere di Sean Sacco (M5s) "durante l'emergenza Covid più volte il Piemonte ha chiesto l'ausilio romano per intervenire. Spero che questa Commissione dia più coraggio all'amministrazione Cirio, senza aspettare Roma per togliere le castagne dal fuoco".Nelle dichiarazioni di voto, Alberto Preioni(Lega) ha sottolineato la soddisfazione "per chi come noi ha una lunga storia politica di autonomismo". Per Silvio Magliano, "una Commissione speciale sarebbe stata più opportuna, con una maggior capacità di lavoro, esaurendosi a fine legislatura".