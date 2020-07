Tav, Napoli: Pd Piemonte sparito, governo è monocolore M5s

"Priorità alla linea veloce Porta Nuova - Porta Susa; alla velocizzazione della Torino-Milano-Genova e alla linea metro 2: tutto il resto si vedrà. Il dl semplificazioni, almeno per quanto riguarda il Piemonte, sembra scritto da un governo monocolore M5s. Del Pd non c’è neppure una traccia. Non ci sarà un Commissario di governo per la Tav, presente nell’allegato come “direttrice ferroviaria” mentre i lavori risultano limitati a “tunnel di base Con adeguamento della linea storica”, tradotto: lo scalo di Orbassano non ci sarà e la Tav Torino-Lione rischia di diventare la Milano-Lione. I ministri del Pd, se erano presenti al Consiglio dei ministri, o erano distratti da altre attività oppure dormivano". Così Osvaldo Napoli, del direttivo di Forza Italia alla Camera."La Asti-Cuneo e la Pedemontana non sono opere prioritarie, secondo il governo. Lo sono per gli imprenditori piemontesi, ma non per il governo. Sia chiaro: nessuno mette in discussione l’importanza di realizzare la linea 2 della metro e la linea veloce Porta Nuova-Porta Susa. Ma le priorità del Piemonte sono di ben altra dimensione. Il Pd piemontese evidentemente conta a Roma come il due di coppe quando regna bastoni. Il risultato del dl semplificazioni si rivela così un disastro completo per il Piemonte. E una batosta incredibile per il Pd", ha aggiunto.