Sanità: Tiramani, colpi spugna inaccettabili

"Non accettiamo colpi di spugna da parte del ministero, specialmente se arrivano da una fredda stanza romana dove non conoscono la nostra realtà, e non sanno che valenza ha avuto il nostro ospedale nel periodo dell'emergenza covid". Così il sindaco di Borgosesia (Vercelli) Paolo Tiramani commenta la lettera arrivata dal Ministero della Salute sul piano di riorganizzazione dell'assistenza ospedaliera della Regione Piemonte. Nella lettera, la direzione generale del ministero indica la programmazione di posti letto di terapia intensiva nei presidi di S. Lorenzo di Carmagnola, Civile di Saluzzo e SS. Pietro e Paolo di Borgosesia "non coerente con le indicazioni fornite con la Circolare del Ministero della Salute del 29 maggio 2020" e richiede "di rivalutare l'offerta dei posti letto nei tre presidi piemontesi". Per Borgosesia erano previsti 8 posti di terapia intensiva. "Da Roma - dice Tiramani - non sanno che privati cittadini hanno messo a disposizione dell'ospedale, sostituendosi alla sanità pubblica, gran parte delle strumentazioni per la rianimazione, e che di fatto questo tipo di servizio è già presente nel nostro ospedale: occorre solo l'ufficializzazione. Ci aspettiamo ora di vedere anche il Pd sulle barricate".