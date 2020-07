Torino: Gruppo Misto rilancia commissione indagine su rsa

Il M5s e il Pd "firmino la richiesta di una commissione d'indagine sulle Rsa nell'emergenza Covid-19". A rilanciare la proposta in occasione del Consiglio comunale aperto di questa mattina, dedicato proprio al tema, i consiglieri del Gruppo Misto di minoranza Federica Scanderebech, Aldo Curatella e Raffaele Petrarulo, che hanno riportato l'attenzione sulla mozione, presentata tempo fa, per istituire una commissione "per dare più ampio spazio al tema e riuscire ad avere i dati e documenti in possesso della Città. Ci auguriamo che questa non sia solo un'esigenza di una sola parte del Consiglio ma che se ne prendano carico tutte le forze politiche con responsabilità". Per la consigliera Scanderebech "la giornata di oggi deve essere solo la prima di una lunga serie di confronti e dibattiti. Un tema, ad esempio che andrebbe approfondito - afferma - sono i circa 900 tutelati dichiarati a febbraio dal Comune tra anziani disabili e adulti in difficoltà, molti dei quali ricoverati nelle Rsa e molti dei quali deceduti a seguito del Coronavirus. Il Consiglio comunale ha il diritto e il dovere di affrontare questo tema". Al momento la mozione è stata firmata anche dalle consigliere Eleonora Artesio (Torino in Comune), Marina Pollicino (Connessione Civica) e Deborah Montalbano (DemA).