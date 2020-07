Coronavirus: Piemonte, nessuna vittima e 25 contagi

Nessuna vittima per Coronavirus, oggi in Piemonte, nel bollettino quotidiano dell'Unita' di crisi della Regione. I nuovi contagi sono invece 25, di cui 23 asintomatici, 43 i guariti e 967 i pazienti in via di guarigione. I ricoverati in terapia intensiva sono 8, lo stesso numero di ieri, negli altri reparti 205 (-5). Le persone in isolamento domiciliare sono 927. I tamponi diagnostici finora processati sono 438.250, di cui 240.226 risultati negativi.