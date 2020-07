Unitre Torino, in autunno iscrizioni nuovo anno accademico

L'Unitre Torino saluta virtualmente gli oltre 4mila soci dando appuntamento in autunno per le nuove iscrizioni. In questi mesi difficili a causa del Coronavirus è stata vicina ai suoi iscritti consentendo loro di rimanere in contatto con i docenti e di scaricare gli appunti delle lezioni dal sito. Sono stati tanti i messaggi ricevuti per chiedere informazioni, mostrare solidarietà e sperare in un ritorno alla normalità; tanti anche i messaggi per i docenti. "Stiamo lavorando per preparare l'attività futura nel rispetto delle norme sanitarie - dice Andrea Dalla Chiara, presidente dell'Unitre Torino - tutti gli aggiornamenti saranno comunicati tramite il sito e il profilo Facebook. Intanto vi aspettiamo dal 12 ottobre per le iscrizioni per il nuovo Anno Accademico, seguiranno indicazioni sulle modalità, per evitare assembramenti e contatti, nel rispetto delle disposizioni. Le lezioni riprenderanno invece l'11 gennaio 2021". Nel periodo estivo rimangono attivi, come sempre, il canale Facebook dell'Unitre Torino e la mail info@unitretorino.net per tenersi in contatto con l'associazione e i docenti.