Casinò S. Vincent: revoca concordato, ora rischia fallimento

Accogliendo i ricorsi proposti da due creditori, la Corte d'Appello di Torino ha revocato il decreto di ammissione di concordato del Casinò de la Vallée di Saint-Vincent. Il provvedimento è stato notificato oggi. La sentenza ha accolto il ricorso della azienda del gruppo Lefebvre Elle Claims e dalla Valcolor di Sarre. Gli atti sono stati trasmessi al tribunale di Aosta che - secondo l'avvocato Maria Chiara Marchetti, legale della Valcolor - "potrebbe dichiarare il fallimento della casa da gioco in quanto c'è un'istanza della procura in tal senso". Secondo la Corte d'Appello, "il decreto di omologa è invalido in quanto fondato su un precedente provvedimento di concessione dei termini per la presentazione del concordato pieno".