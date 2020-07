Sanità: Icardi, difenderemo l'ospedale di Saluzzo

"Le scelte prospettate da Roma sono prese senza conoscere il risvolto strategico svolto dal presidio di Saluzzo nella lotta al Covid. È un approccio alla sanità territoriale che non possiamo più accettare. Difenderemo le nostre scelte di politica sanitaria nell'interesse dei suoi cittadini". Lo ha ribadito l'assessore regionale alla Sanità piemontese Luigi Icardi questa mattina in ospedale a Saluzzo, la struttura dedicata nei mesi scorsi alla lotta al Covid 19 e oggi indicata dal ministero tra quelle cui si "chiede di rivalutare l'offerta dei posti letto di terapia intensiva". Icardi era a Saluzzo per una cerimonia, voluta dall'Asl Cn1, in cui sono stati ringraziati tutti gli attori (medici, infermieri, personale, associazioni ed enti del territorio) che hanno contribuito a combattere l'emergenza coronavirus.