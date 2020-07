'Ndrangheta: difesa, Rosso molto provato da detenzione

"L'onorevole Roberto Rosso non è presente oggi in aula ma non è per mancanza di rispetto: sapeva che non sarebbe stata un'udienza decisiva. Fra l'altro è ancora molto provato dai sei mesi di custodia cautelare e dovrà essere sottoposto a controlli medici". Lo ha detto uno dei difensori, l'avvocato Giorgio Piazzese, rivolgendosi al tribunale di Asti in apertura del processo Fenice, dove l'ex assessore regionale (ora agli arresti domiciliari) risponde di voto di scambio. L'udienza si celebra a Torino nell'aula bunker delle Vallette. Tra le parti civili che si sono costituite figura Fratelli d'Italia.