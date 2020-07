Sanità: allarme Nursind, all'Asl To4 conti in rosso

Il Nursind, il sindacato delle professioni infermieristiche, lancia l'allarme sui conti dell'Asl To4. Il bilancio 2019, sul quale l'assemblea de sindaci della zona si è per la prima volta astenuta, si è chiuso con un buco di 25 milioni di euro. "Siamo preoccupati da nuovi tagli che inevitabilmente incombono sulla nostra Asl - dice il referente del sindacato, Giuseppe Summa - abbiamo già visto in passato quali siano le azioni da parte di chiunque governi le aziende per rientrare e far quadrare i conti. Meno servizi e meno personale". Il Nursind fa presente che proprio all'Asl To4 erano stati destinati già dieci milioni di euro in meno, da parte della Regione, per la spesa del personale: "E' auspicabile che un eventuale cambio al vertice non si traduca in tagli indiscriminati per non peggiorare l'offerta di cura al cittadino e le condizioni di lavoro del personale".