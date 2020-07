Sanità: Gribaudo (Pd), nessun rischio per ospedale Saluzzo

"Visti gli articoli allarmanti sulla questione dei posti di terapia intensiva all'ospedale di Saluzzo, mi sono rivolta al Ministro Speranza. A differenza da quanto dichiarato dall'assessore Icardi e da alcuni parlamentari leghisti, non c’è alcuna richiesta da parte del Ministero di tagliare la terapia intensiva a Saluzzo". È la replica di Chiara Gribaudo, deputata cuneese del Pd, sul caso del rischio tagli di terapia intensiva all'ospedale di Saluzzo (Cuneo). "Erano solo stati chiesti dei chiarimenti sul piano presentato dalla commissione per la riorganizzazione ospedaliera della Regione Piemonte, - spiega Chiara Gribaudo - chiarimenti che sono stati forniti dalla Regione e sulla base dei quali il Ministero confermerà e riterrà valida la presenza di questi posti letto in terapia intensiva. Per l'ospedale di Saluzzo quindi non c’è nessun rischio di dequalificazione".