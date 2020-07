Confesercenti: bonus Piemonte a tutti i commercianti

Confesercenti segnala il "rischio default" del settore della somministrazione e chiede di estendere il Bonus Piemonte a tutte le categorie del commercio. La richiesta è stata fatto oggi dal presidente Giancarlo Banchieri in audizione nella III Commissione del Consiglio regionale, dove si stanno dibattendo gli strumenti per la ripartenza. "Uno dei settori maggiormente toccati dalla crisi dovuta alla pandemia e all'emergenza sanitaria - ha detto Banchieri – è quello dei bar e ristoranti, che solo a Torino contano 7800 attività e 21 mila occupati, ora fortemente a rischio. O si interviene subito o il settore della somministrazione e' esposto al default". Nel mirino anche "lo smartworking dei dipendenti pubblici, che svuotando gli uffici contribuisce alla sofferenza delle attività di somministrazione". La richiesta in questo caso è quella di "dirottare le somme risparmiate dai buoni pasto in sostegni al settore". Fra i colpevoli delle difficoltà dei commercianti, Confcommercio ha additato invece l'e-commerce che, ha detto il direttore Marco Gossa, "è cresciuto, segnando un +162,1%", anche perché "la crisi ha portato diversi consumatori ad avvicinarsi per la prima volta agli acquisti online".