M5s: scritte ingiuriose contro Carabetta in Val Susa

Scritte ingiuriose contro il deputato M5S Luca Carabetta. A denunciare l'episodio su Facebook, dopo la segnalazione da parte del Comune di Rosta (Torino), in bassa valle di Susa, è lo stesso parlamentare pentastellato. Scritte, spiega, "apparse a poche centinaia di metri da dove vive la mia famiglia. Ho appena telefonato ai miei genitori e ai miei nonni per rassicurarli, potete solo immaginare quanto fossero sconvolti" aggiunge facendo poi ironicamente le sue "congratulazioni agli autori per il coraggio dimostrato con questa azione cosi' bassa e meschina". Ad esprimere solidarietà al collega è il portavoce del Movimento 5 Stelle alla Camera, Davide Serritella, che definisce le scritte "un vergognoso attacco. Ci auguriamo che le forze dell'ordine possano identificare al più presto gli autori di questo ignobile gesto. Sono vicino a Luca che, prima ancora che uno stimato collega, e' un amico, e ai suoi familiari", conclude Serritella che si dice "certo che continuerà a lavorare come e più di prima, sul territorio e in Parlamento, per ottenere risultati importanti per i cittadini, come ha sempre fatto in questi anni. E tutto il Movimento 5 Stelle - assicura - sarà con lui".