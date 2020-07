Città Metropolitana, avanzo 2019 per scuola e viabilità

La Città Metropolitana è pronta ad impegnare fondi dell'avanzo 2019 sia per riequilibrare il bilancio e sostenere le spese fisse, a fronte delle perdite dovute all'emergenza Covid-19, sia per investimenti in opere di viabilità ed edilizia scolastica, in particolare, per questo settore, relativamente alle disposizioni di sicurezza delle scuole. Al momento la cifra a disposizione è di circa 10 milioni di euro, poiché una parte consistente dei fondi dell'avanzo serviranno, appunto, per far fronte alle conseguenze dell'emergenza sanitaria che ha comportato una serie di mancati introiti, ad esempio 22 milioni legati alle entrate tributarie. La lista delle opere nel settore viabilità e scuola da realizzare con priorità è stata presentata in Commissione dal consigliere delegato ai lavori pubblici Fabio Bianco. Per il vicesindaco Metropolitano Marco Marocco "si è aperto un percorso condiviso che non si può concludere oggi ma che ci porterà a un pieno utilizzo dell'avanzo disponibile". La programmazione delle opere pubbliche secondo il piano triennale prevede per il 2020 oltre 64,2 milioni per la viabilità, per un totale di 124 opere, e 101,8 milioni per l'edilizia scolastica, per un totale di 66 opere.