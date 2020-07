Aeroporti: Vueling riprende operatività da Torino

Vueling, la compagnia aerea parte del gruppo Iag, riprende l'operatività dall'aeroporto internazionale di Torino Caselle con la connessione diretta per Barcellona. Il primo volo per la città catalana è previsto domenica 2 agosto. Per tutto il mese di agosto, infatti, la compagnia opererà dall'aeroporto di Torino 2 collegamenti a settimana per Barcellona, il venerdì e la domenica. Per l'estate 2020 Vueling offre la possibilità di viaggiare rendendo operative in Italia 45 rotte da 15 aeroporti sul territorio nazionale. Inoltre, i passeggeri italiani avranno l'opportunità di avere una connessione - via Barcellona - con molte delle 80 rotte dirette che la compagnia offrirà nei prossimi mesi.