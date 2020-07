Embraco: lunedì manifestazione davanti a Tribunale

I lavoratori ex Embraco oggi Ventures manifesteranno di nuovo lunedì davanti alla sede del Tribunale di Torino, in occasione della prima udienza per la richiesta di fallimento presentata dalla Procura della Repubblica. La manifestazione inizierà alle 14,30. "E' urgente supportare economicamente i 400 lavoratori, come più volte affermato anche dalla sindaca, Chiara Appendino, e da tutte le Istituzioni. I lavoratori devono avere sostegni economici fino a quando non ci sarà un reale e tangibile progetto industriale, che dia occupazione e lavoro, restituendo loro la dignità. I lavoratori chiedono di essere aiutati e di non essere abbandonati perché sono allo stremo", spiegano Fim, Fiom e Uilm che chiedono alla sindaca della Città di Torino e alla Regione Piemonte "azioni concrete, intervenendo subito senza perdere altro tempo".