Droga: Regione Piemonte, lotta forze ordine fondamentale

"Faccio i miei più vivi complimenti agli uomini e alle donne dell'Arma che hanno individuato e arrestato una banda di spacciatori che trasportava la droga spostandosi in taxi per non farsi individuare". L'assessore alla Sicurezza della Regione Piemonte, Fabrizio Ricca, commenta così l'operazione che questa notte a Torino ha portato al sequestro di 50 chili di hashish, per un valore di circa 400mila euro. "Le nostre forze dell'ordine dimostrano sempre una grande attenzione al presidio del territorio - aggiunge l'assessore Ricca -. La lotta alla droga è una partita fondamentale per rendere le strade sicure".