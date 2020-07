Auto: Appendino, riconoscimento Kpmg a Torino ottimo segnale

"Per la prima volta l'Italia è all'interno dell'Autonomous mobility Index, un ranking internazionale su quanto i Paesi si stanno preparando alla guida autonoma e determinante a questo risultato sono le sperimentazioni sulla guida autonoma che hanno avuto luogo a Torino. C'è ancora molto da fare, è vero ma abbiamo iniziato a farlo. Concretamente. E riconoscimenti a livello internazionale sono un ottimo segnale". Così, su Facebook, la sindaca Chiara Appendino commenta il report di Kpmg pubblicato ieri. "Di un ranking si può sicuramente essere felici ma deve avere una ricaduta concreta per i cittadini, altrimenti è mera vanità" afferma la sindaca sottolineando che "le scelte sull'innovazione si collocano in una più ampia visione politica per Torino che vede tornare l'industria come motore principe dell'economia del territorio". Un'industria, precisa Appendino, "che però guarda al futuro, al passo con i tempi e pronta a rispondere alle esigenze dei cittadini e dell'ambiente. Da quando abbiamo intrapreso questa linea - continua -, l'attenzione verso Torino da parte di aziende dell'innovazione e' cresciuta di mese in mese. Abbiamo visto nuovi insediamenti, nuovi investimenti, nuovi poli di sviluppo, nuovi posti di lavoro. C'è ancora molto da fare, ma abbiamo iniziato a farlo", conclude la sindaca.