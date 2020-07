Periferie: Appendino, riqualificazione non solo fisica

La riqualificazione delle periferie "non è solo fisica ma anche immateriale". A scriverlo sui social è la sindaca di Torino Chiara Appendino, a proposito del progetto Falklab del quartiere Falchera, luogo di aggregazione aperto alla cittadinanza e operativo tutto il giorno. Uno spazio per la creatività, per le famiglie, per la cultura e per l'associazionismo. "Tutto questo - spiega Appendino - in un edificio che, nell'ambito dei patti di collaborazione, la Città ha riqualificato e consegnato a chi lo terrà in vita". "Lo diciamo dal primo giorno", aggiunge la sindaca di Torino, "l'unico modo per una riqualificazione che sia reale e duratura e' fare in modo che gli spazi fisici rinnovati, come centri di aggregazione, ma anche parchi, aree gioco e così via, vengano consegnati a cittadini che se ne prendano cura e responsabilità". Per la sindaca, "s'innesta così un circolo virtuoso dove si dimostra che le comunità possono funzionare partendo da loro stesse, con il sostegno delle istituzioni che rispondono ai loro bisogni". "In questo modello crediamo fortemente", conclude Appendino, "lo sosteniamo dall'inizio e continueremo a portarlo avanti".