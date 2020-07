Coronavirus: Piemonte, 69 guariti, 1 vittima e 9 contagi

Sono 69 i casi di guarigione dal Coronavirus e 9 i nuovi contagi comunicati oggi dall'Unità di crisi della Regione Piemonte. Il totale dei guariti sale a 25448, mentre altri 866 pazienti sono considerati in via di guarigione. E' stato registrato un solo decesso. Il numero dei ricoverati in terapia intensiva, 9, è invariato rispetto a ieri; negli altri reparti scende a 190 (-3). Le persone in isolamento domiciliare sono 870. I tamponi diagnostici finora processati sono 447.166, di cui 245.401 risultati negativi.