Coronavirus: il raduno centauri è una messa del vescovo

"Una festa della Madonnina dei Centauri ai tempi del coronavirus: tutti con la mascherina. È un mettersi in gioco. Ci siamo resi conto che ci sono condizioni in cui l'uomo non ha il controllo della situazione". Così il vescovo di Alessandria, Guido Gallese, durante la messa celebrata nel santuario della Beata Vergine della Creta, patrona mondiale dei centauri, nella domenica del 75esimo Raduno internazionale, cancellato per le norme anti-Covid. La celebrazione, seguita da un talk online, è stata l'unico appuntamento ufficiale per il 2020. Presenti rappresentanti del Motoclub Madonnina dei Centauri Internazionali che hanno ricordato lo storico presidente Gigi Bussetti - morto nel 2018 - e il dottor Marco Re, ideatore della manifestazione nel dopoguerra.