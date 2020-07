Vino: italiano il record mondiale per la Doc più antica

E' italiano il record mondiale per il più antico vino certificato Doc al mondo. A certificarlo l'agenzia internazionale della world certification limited. Il vino è un Barolo, prodotto a Serralunga D'Alba nel 1961 contrassegnato come vino Doc, certificazione - ricorda una nota - introdotta nel 1960 per prevenire la vinificazione contraffatta. Il titolo è stato rivendicato da Maurizio Paschetta, "detentore di ben otto record mondiali agricoli". Il vino è attualmente conservato ed esposto nel museo popolare "Robe Veje", di proprietà di Luigi Varrone nella città di Fontanelle Boves (Cuneo).